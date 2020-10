Partiti qualche mese fa nella ricerca di collaborazioni tra gli appassionati e ricercatori delle bontà dei nostri Territori dopo lo Chef Daniele Tasso, del Jw Marriot di Venezia, che aveva presentato un dolce con fichi, lavanda Imperia e cioccolato un altro Chef si è appassionato al particolare gusto aromatico della Lavanda Officinalis Imperia. Con lo Chef Michele Cuomo di Vico Equense (Na) ” La mia passione è portare la bontà della pizza in giro per il mondo” difensore delle bontà Territoriali ” donare gioia e piacere con una pizza è tutta la mia passione” nasce la “pizza therapy” . Con fior di latte, pomodorini gialli, ricotta, lavanda Imperia, olio Evo e basilico ecco come nasce la pizza therapy. Un grazie allo chef Michele Cuomo per aver intrapreso il percorso come “Paladino divulgatore della Lavanda Imperia”.

Il Territorio della Lavanda della Riviera dei Fiori

Provincia di Cuneo: Alto, Caprauna, Ormea.

Provincia di Savona : Albenga, Arnasco, Castelbianco, Cisano sul Neva, Garlenda, Nasino, Pietra Ligure, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d’Albenga.

Provincia di Imperia: Airole, Armo, Aurigo, Borgomaro, Castel Vittorio, Cesio, Cosio di Arroscia, Dolcedo, Imperia, Molini di Triora, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna , Pigna, Pornassio, Prelà, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Seborga, Taggia, Vasia