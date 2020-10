GENOVA. Sono 1018 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 6.067 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio dei nuovi positivi: • ASL 1: 130 47 contatti caso confermato 83 attività screening • ASL 2: 106 30 contatto caso confermato 71 Attività screening 5 settore sociosanitario • ASL 3: 603 201 contatto caso confermato 390 attività screening 12 settore sociosanitario • ASL 4: 17 6 contatto caso confermato 11 attività screening • ASL 5: 162 68 contatto caso confermato 93 attività screening 1 settore sociosanitario NNNN

