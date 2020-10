Lutto per la scomparsa di Walter Franco conosciutissimo ex ufficiale giudiziario del tribunale di Sanremo nonché componente della Band The Kites che ebbe un discreto successo nel ponente negli anni 60. Alla famiglia di Walter Franco le condoglianze della redazione di Rivierapress.it

La formazione dei Kites negli anni 60 con Walter Franco

Walter Franco con Giancarlo Golzi foto copertina del profilo Facebook di Walter Franco