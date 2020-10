“Esprimo grande soddisfazione – dichiara il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio – per

l’immediata collaborazione dimostrata dall’Amministrazione Regionale nel sostegno al nostro

territorio”.

Dopo una fitta serie di incontri e sopralluoghi che hanno visto coinvolti l’ufficio territorio della Regione Liguria, gli Assessori Regionali Marco Scajola e Giacomo Giampedrone, preso atto da parte di tutti della gravità della situazione, è stata confermata la disponibilità dell’Amministrazione Regionale a finanziare l’intervento di somma urgenza basata su una progettazione del Comune di Taggia, per un importo di circa un milione di euro per il ripristino dell’argine crollato nella serata di ieri.

“Sono grato che il mio appello di non lasciare sola l’Amministrazione Comunale in questo momento straordinariamente difficile – conclude il primo cittadino – sia stato prontamente accolto dal Presidente Toti”.

