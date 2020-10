Sulla base del Focus sulla Liguria elaborato dall’Istat nel 2019 in Liguria si sono verificati 8.049 incidenti stradali che hanno causato la morte di 64 persone e il ferimento di 10.051. Rispetto al 2018 sono diminuiti gli incidenti (-2,9%) e i feriti (-3,6%). Lungo le autostrade liguri ci sono state 11 vittime, di cui 8 sull’A12. Fra i comuni capoluogo l’indice di mortalità più elevato si registra a Imperia (0,9). La pericolosità è alta lungo l’Aurelia, la Strada Statale 28 (Colle di Nava), la Strada Statale 20 (Colle di Tenda).

