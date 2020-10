I giudici della Corte dei Conti della Liguria hanno condannato a un risarcimento di danni di 548 mila euro un medico di 69 anni della Spezia, accusato di aver violato il rapporto di esclusività con il servizio sanitario nazionale e le regole che disciplinano l’intramoenia. I fatti contestati riguardano l’attività libero professionale che ha svolto dal 2003 al 2013. Quasi 240 mila euro sarebbero gli importi conseguiti per la libera professione e oltre 308 mila euro corrispondono all’indennità di esclusività indebitamente percepita.

