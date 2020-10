Da alcuni giorni è scoppiato un focolaio all’interno di una casa di riposo spezzina. “Oltre 60 contagiati alla Rsa Mazzini, abbiamo chiesto un incontro urgente con Asl5, la cooperativa Kcs che gestisce la struttura e il Comune della Spezia” dicono i sindacati. “Abbiamo messo in evidenza leggerezze e carenze gravissime da parte della struttura, di cui è responsabile Asl – dice Lara Ghiglione, segretaria generale della Cgil -. Oltre 60 persone sono state contagiate e altre attendono l’esito dei tamponi”.

Coronavirus, 60 contagiati in una casa di Riposo: sindacati chiedono incontro urgente con L’Asl