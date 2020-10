La neo eletta assessore alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo, insieme agli assessori regionali alla Cultura, ringrazia la Conferenza delle Regioni per essersi battuta contro la chiusura di teatri e cinema, e il Presidente Bonaccini per le sue dichiarazioni al TG3, con le quali ribadisce la richiesta di riesame del provvedimento con cui il Governo, attraverso, l’ultimo Dpcm, ha deciso la chiusura di teatri e cinema.

“Si tratta di una richiesta ragionevole e motivata – ha ribadito l’assessore Cavo – perché teatri e cinema sono luoghi sicuri nei quali non risultano esserci stati sinora focolai d’infezione e che già da tempo consentono la tracciabilità degli spettatori. Per queste ragioni gli assessori regionali alla Cultura hanno aderito all’appello di CulturaItaliae, che ha raccolto sinora poco meno di 100.000 firme”.

