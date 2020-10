Dopo il rinvio del match col Saluzzo, la Sanremese ha ora nel mirino la prossima gara con il Derthona che si giocherà sabato pomeriggio in anticipo al Comunale. L’incontro, secondo le disposizioni del nuovo DPCM del Presidente del Consiglio, si disputerà a porte chiuse.

Oggi i biancoazzurri hanno svolto una doppia seduta. Mattina in palestra per Lo Bosco e compagni, pomeriggio sul sintetico del Grammatica. Sotto gli occhi di Bifini i calciatori hanno lavorato con la palla e, divisi in piccoli gruppi, si sono sfidati in un mini torneo per migliorare l’intensità, il possesso e per cementare l’intesa tra i reparti. Domani pomeriggio la Sanremese si allenerà a Taggia, giovedì ancora al Grammatica. La rifinitura è prevista per venerdì mattina.