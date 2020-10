GENOVA. Sono 1.127 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 6.357 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

IN LIGURIA 1.127 NUOVI POSITIVI SU 68 nella nostra provincia