Il recupero della terza giornata di Serie D girone ‘A’, Imperia-Città di Varese, in programma mercoledì 28 ottobre, è stato rinviato a data da destinarsi. La comunicazione arriva dalla LND dopo aver vagliato la disposizione della ASL competente e la richiesta della squadra lombarda, alle prese con casi COVID. La partita subisce così il secondo rinvio. ASD Imperia dunque tornerà in campo nel week-end contro il Chieri.

Serie D, Imperia-Varese rinviata per la seconda volta