A Imperia l’assessore alla viabilità Antonio Gagliano ha deciso di far installare due autovelox sul rettilineo di Garbella, uno in direzione Sanremo, l’altro verso Oneglia. L’installazione del semaforo in prossimità del bivio per Poggi non è bastata per evitare che auto, moto e mezzi pesanti continuino a sfrecciare a velocità superiori ai limiti, come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

