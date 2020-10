Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagiati di Coronavirus sono 17.012, mentre le vittime sono 141. I ricoveri in terapia intensiva sono 1284 (76 più di ieri). I nuovi ricoveri delle ultime 24 ore sono 991: in totale gli ospedalizzati (escluse le terapie intensive) sono 12.997. I tamponi sono stati 124.686, ovvero 37.194 in meno di ieri quando erano stati 161.880. Il tasso di positività è del 13,6%.

