“L’ultimo Dpcm del premier Conte rischia di avere effetti devastanti sulla provincia di Imperia, che non ha ancora visto un euro per il ristoro dei danni dell’ultima ondata di maltempo del 3 ottobre. Le imprese in ginocchio, negozi, bar e ristoranti, che avevano appena finito di togliere il fango dai propri locali, con le proprie forze, senza aiuti dello Stato, ora si vedono ridurre drasticamente o addirittura chiudere l’attività. I lavoratori frontalieri, senza alcun provvedimento ad hoc, vanno incontro a restrizioni e disagi ulteriori per raggiungere il proprio posto di lavoro e con uno smart working diventato un miraggio per l’inettitudine del governo, incapace di chiudere accordi con Francia e Principato di Monaco. Assurda la chiusura di teatri, cinema, palestre e piscine, attività che per riaprire a maggio hanno fatto i salti mortali, con investimenti da capogiro per garantire la sicurezza, con sanificazioni e distanziamenti: a rischio ci sono centinaia di imprese e migliaia di posti di lavoro. Anche la chiusura dei Casinò, quindi anche quello di Sanremo, rischia di avere conseguenze devastanti non solo dirette sui lavoratori ma anche sulle casse dell’amministrazione comunale. Porterò all’attenzione del governo le particolari conseguenze che le disposizioni del nuovo Dpcm avranno sul territorio martoriato della provincia di Imperia perché lavoratori e imprese non siano abbandonate, ancora una volta, al proprio destino”.

Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro.

Correlati