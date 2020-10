In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it , inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

Ricordiamo la suddivisione in zone del territorio regionale:

DOPODOMANI MARTEDÌ 27 OTTOBRE : Mare in aumento fino ad agitato con onda lunda da Sud-Ovest con rischio mareggiate su BC, localmente su A, in scaduta dal pomeriggio.

DOMANI LUNEDÌ 26 OTTOBRE : Già dalla notte precipitazioni diffuse, moderate su A, tra moderate e localmente forti ma persistenti su BDE e C-occidentale, con cumulate a fine giornata elevate, localmente molto elevate; successiva rotazione del flusso da SW con estensione dei fenomeni su estremo levante. Possibili rovesci/temporali forti, localmente organizzati e persistenti. Venti in prevalenza meridionali, forti fino 50-60 km/h con raffiche di burrasca 70-80 km/h lungo la costa, burrasca con raffiche fino a 90-100 km/h sui rilievi. Mare localmente agitato su BC.

· ZONA C – levante regionale: GIALLA dalle 00.00 alle 12.00 di domani, lunedì 26 ottobre, poi ARANCIONE fino alle 17.00, poi GIALLA fino alle 23.59 (bacini piccoli e medi); GIALLA dalle 12.00 alle 23.59 di domani, lunedì 26 ottobre (bacini grandi).

Nelle prossime ore peggiora il tempo sulla nostra regione. Per i possibili rischi collegati agli effetti al suolo delle precipitazioni, Arpal ha emanato l’allerta meteo per piogge diffuse e temporali con le seguenti modalità:

Allerta Gialla ed Arancione in Liguria nella giornata di lunedì 26 ottobre