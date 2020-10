La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha arrestato in flagranza un ventinovenne albanese, residente nell’imperiese, per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. finalizzata allo spaccio di cocaina.

La vicenda prende le mosse da uno dei controlli effettuati quotidianamente dagli operatori di Volante presso i luoghi segnalati dalla cittadinanza quali potenzialmente soggetti a degrado urbano o comunque meta di presenze indesiderate, nell’ambito dell’implementazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Questore della Provincia di Imperia.

L’attenzione degli agenti è stata attirata da tre giovani, noti per i pregiudizi di polizia a proprio carico, l’atteggiamento dei quali mutava improvvisamente alla vista della volante: uno si è dato repentinamente alla fuga, gli altri due, simulando indifferenza, hanno cercato di allontanarsi senza dare nell’occhio.

Il trio veniva fermato, sottoposto a identificazione di pubblica sicurezza e a perquisizione personale, che consentiva di rinvenire, nella disponibilità di uno dei tre, 6 dosi frazionate di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Alla luce di quanto emerso, il giovane detentore dello stupefacente, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia per analoga condotta, veniva tratto in arresto per il reato di detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti.

L’arresto veniva in seguito convalidato e il ragazzo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Correlati