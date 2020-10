Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, rappresentante dello schieramento composto da Forza Italia, Polis e Liguria Popolare, che ha appoggiato la candidatura di Giovanni Toti commenta così la composizione della nuova giunta regionale. “L’esclusione di Forza Italia? Diciamo che, come regola, se non si desidera qualcuno in squadra sarebbe bene dirlo prima del voto, gli elettori vanno sempre rispettati. Per quella che è la mia esperienza a livello nazionale, nel centrodestra ho sempre visto riconosciuto il contributo dato da ogni singola formazione politica”.

