Il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti via Facebook spiega la propria opinione sul netto aumento di afflussi nei pronto soccorso e negli ospedali. “In estate andava spiegato alla gente che l’infezione da covid, nella stragrande maggioranza dei casi, decorre in maniera lieve e si poteva gestire a casa. Invece si è detto alle persone che il covid era sempre una malattia devastante, che buona parte dei contagiati sarebbe finito intubato o morto, così, non appena qualcuno ha un sintomo, corre in ospedale a farsi curare e ricoverare per paura di non avere cure adeguate a casa”.

