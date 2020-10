Sono stati stanziati 7 milioni di euro per la provincia di Imperia per i danni causati dal maltempo il 2 e il 3 ottobre. La ministra alla Pubblica amministrazione Fabiana Dadone ha annunciato che nel consiglio dei ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi di inizio mese e sono stati stanziati 15 milioni per la Regione Piemonte. La ministra ha chiarito che si tratta solo di una prima tranche.



