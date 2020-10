A Sanremo un cittadino francese è stato fermato dai Carabinieri mentre, assieme alla moglie camminava in centro senza usare la mascherina. La donna ha obbedito al richiamo, l’uomo si è rifiutato, protestando vivacemente ed ha ricevuto una multa di 400 euro. Durante il mercato settimanale i Carabinieri hanno dovuto richiamare all’ordine moltissimi francesi che non indossavano la mascherina, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

