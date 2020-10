A Ospedaletti sabato un 19enne è andato ad una festa di compleanno (a cui avrebbe partecipato circa 40 persone) in una villetta. Ma venerdì aveva fatto il tampone e in teoria doveva essere in quarantena. Martedì il ragazzo è poi risultato positivo al Covid e ora rischia una denuncia per epidemia colposa, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

Correlati