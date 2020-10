La ferrovia Cuneo-Ventimiglia non tornerà in funzione prima di 3 mesi come annunciato dal presidente della Regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra Renaud Muselier a “Nice Matin”. Per i francesi la priorità è riaprire la linea tra Nizza e Tenda e per ora non entrano nel dettaglio degli interventi da eseguire tra Breil e Olivetta per cedimenti sotto il tracciato verso Ventimiglia. La Cuneo-Ventimiglia potrebbe riaprire a fine gennaio o nel febbraio 2021, come riporta Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

