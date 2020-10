L’Assessorato allo Sport della Città di Imperia comunica che i lavori di riqualificazione della Piscina comunale “F. Cascione” sono in via di ultimazione in queste ore. L’Open Day, previsto sabato 24 e domenica 25 ottobre, non potrà tuttavia tenersi, in quanto le manifestazioni pubbliche sono vietate dalla recente ordinanza del Presidente della Regione Liguria.

Amministrazione Comunale e Società, alla luce delle possibili nuove disposizioni su piscine e palestre previste per la giornata di domenica, hanno deciso d’intesa di rimandare l’apertura al pubblico all’inizio della prossima settimana, per non vanificare gli investimenti necessari alla riaccensione degli impianti e al riempimento delle vasche in caso di un’eventuale chiusura stabilita dal Governo.

La Rari Nantes intende tuttavia sottolineare come tutto sia stato predisposto per poter garantire una riapertura in sicurezza dell’impianto. Pertanto la piscina è pronta a riaccogliere tutta l’utenza nel caso in cui le norme lo consentiranno.