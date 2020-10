Il 3 ottobre scorso, e nei giorni seguenti, il Presidente della Giunta Regionale della Liguria lamentava decine di milioni di euro di danni a causa dell’ondata di fortissimo maltempo che aveva appena colpito il fragile territorio della Liguria, causando persino morti e feriti. Toti invocava lo stato di emergenza, arrivando a dire che entro poche ore si sarebbe avuta la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Da chi governa la Regione da 5 anni e mezzo, non sembrava un grande sforzo: i liguri magari vorrebbero un piano di riassestamento del territorio, insomma un programma di interventi che vada oltre la rincorsa frettolosa dell’emergenza, ogni anno. A distanza di tre settimane, comunque, facciamo notare che della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri non c’è traccia alcuna. Quale è il motivo di questo ritardo?

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta