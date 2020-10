In Italia nelle ultime 24 ore sono stati individuati 16.079 nuovi casi, quasi mille più di ieri, ma con circa 7.500 tamponi in meno. Aumenta anche il numero delle vittime: 136 in un giorno, mentre ieri erano 127. Le persone ricoverate in ospedale, a causa del Covid 19, sono 9.694, con un incremento di 637 nell’ultima giornata. In terapia intensiva ci sono 66 pazienti in più rispetto a ieri per un totale di 992. Gli attualmente positivi sono 169.302, 13.860 in più di ieri.

