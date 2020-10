Ventimiglia macabra scoperta in frazione Calvo un cadavere in avanzato stato di decomposizione indagini in corso

Una macabra scoperta questo pomeriggio in Frazione Calvo lungo la strada che collega la Val Bevera alla Valle di Latte nell’entroterra di Ventimiglia. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato al momento tutte le ipotesi sono aperte ma si sospetta possa trattarsi di un omicidio. Sul posto i Carabinieri della città di confine. Aggiornamenti in seguito Correlati