La giunta comunale di Taggia ha deciso di prorogare la possibilità di ampliare i dehors a favore delle attività commerciali sul territorio cittadino dal primo novembre 2020 al 31 dicembre 2020.

La proroga o l’attribuzione di una nuova concessione, ha lo scopo di garantire il massimo distanziamento possibile della clientela, in coerenza con le disposizioni emesse dalle Autorità nazionali e locali ed hanno quindi finalità di salute pubblica, oltre a favorire il consolidamento della ripresa economica delle attività prese in considerazione dal nuovo provvedimento.

La delibera prevede quanto segue:

i soggetti che attualmente beneficiano della concessione dovranno presentare formale istanza volta al mantenimento dell’incremento di occupazione di suolo pubblico già concesso nel periodo estivo; la possibilità della presentazione di eventuali nuove istanze da parte di coloro che, pur avendone i requisiti, non hanno in precedenza formulato apposita domanda.

“Con questa delibera, abbiamo deciso di continuare a sostenere le attività economiche concedendo questa possibilità attraverso una procedura snella. Crediamo, visto l’esito che reputo positivo dell’iniziativa sin qui intrapresa, che quanto stabilito possa continuare ad essere un aiuto significativo per andare incontro alle esigenze delle attività commerciali del nostro territorio, alla luce delle stringenti prescrizioni normative cui devono sottostare. Ci tengo a sottolineare che lo scopo principale ovviamente rimane quello di garantire le condizioni fondamentali per tutelare la salute dei cittadini andando a garantire il distanziamento sociale – dichiara Chiara Cerri, Assessore alle Attività produttive del Comune di Taggia”.

Le ditte interessate potranno presentare l’istanza via PEC all’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it oppure via mail a info@comune.taggia.im.it a partire dal 21 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 utilizzando esclusivamente il modulo reperibile al link

https://taggia.it/news/1462-ampliamento-superfici-di-vendita-dei-pubblici-esercizi-ed

attivit%C3%A0-assimilate-%E2%80%93-proroga-fino-al-31-12-2020-manifestazione-diinteresse-avviso-pubblico.html compilato in ogni sua parte.

L’oggetto della PEC/e-mail dovrà iniziare con la dicitura “AMPLIAMENTO STRAORDINARIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO