Dopo due giorni di meritato riposo la Sanremese ha ripreso questa mattina la preparazione. Doppia seduta per Bregliano e compagni: in mattinata lavoro in palestra sulla forza; nel pomeriggio partitelle a ranghi misti su campo ridotto sul sintetico del Grammatica per migliorare il possesso di palla e l’intensità. La squadra ha nel mirino il prossimo impegno di domenica a Saluzzo e lavora con grande impegno e serietà. Domani pomeriggio, per preservare il manto erboso del Comunale sottoposto a semina, la Sanremese si allenerà a Taggia.

Correlati