L’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare, profondamente colpita dal dramma, esprime cordoglio e vicinanza al Dottor Walter Cadeddu, funzionario comunale, e alla sua famiglia, per la perdita della madre, signora Maria Pia Lupi, avvenuta nei giorni scorsi.

