Genova riduce la movida nei vicoli con il “divieto di stare fermi per strada e fare assembramenti in 4 zone a partire da domani, alle 21, fino al 13 novembre”. La nuova ordinanza andrà avanti fino al 13 novembre quando cessa anche l’ordinanza regionale. Le zone sono due nel centro storico una a Sampierdarena e una a Certosa. Nelle quattro aree di ‘alta attenzione’ si può passare per andare nei bar e nei ristoranti ma non si può stare fermi in strada, si deve essere in movimento.

