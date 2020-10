Il Distretto Socio-Sanitario Imperiese, incaricato con apposita delibera dall’Amministrazione Comunale di promuovere i Progetti Utili alla Collettività, ha avviato la procedura per l’identificazione dei beneficiari da coinvolgere e, insieme al Tribunale, inizierà gli incontri con i diretti interessati la prossima settimana.

Il progetto ha una durata di 18 mesi e coinvolgerà in totale 32 beneficiari del Reddito di Cittadinanza, residenti a Imperia, che si alterneranno nell’arco del tempo previsto. Si occuperanno di attività di supporto agli uffici della Sezione Penale e Civile, dell’inserimento di dati nel sistema informativo, della scansione e digitalizzazione di alcuni documenti, della sistemazione degli archivi e del riordino dei fascicoli .

È stata firmata quest’oggi, nella Sala Giunta di Palazzo Civico a Imperia, la Convenzione tra l’Amministrazione Comunale e il Tribunale del Capoluogo per la realizzazione di Progetti Utili alla Collettività (PUC) con la partecipazione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Ad apporre le sigle sono stati il Sindaco, On. Dott. Claudio Scajola, e il Presidente del Tribunale, Dott. Eduardo Bracco.