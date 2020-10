Ieri pomeriggio a Imperia calcinacci sono caduti dal viadotto dell’Autofiori all’altezza di via Argine Destro. Un frammento ha colpito un’auto in transito senza, per fortuna ferire, il conducente. L’Autostrada dei Fiori rende noto che erano in corso interventi di manutenzione sull’opera per la sostituzione di alcuni giunti di dilatazione. Le squadre dell’impresa specializzata cui sono stati appaltati i lavori, durante l’attività di rimozione e posa dei nuovi giunti, potrebbero inavvertitamente aver provocato la caduta di frammenti di piccole dimensioni. Le attività interessano elementi accessori che non attengono alla resistenza strutturale del viadotto. L’opera e tutte le campate sovrastanti le viabilità comunali era stata oggetto qualche settimana fa di un accurato controllo che ha escluso problematiche strutturali.

