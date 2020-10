Sta per partire il piano dell’Asl per portare a 130 il numero di posti letto dell’ospedale di Sanremo dedicati ai malati Covid19. I ricoverati ora sono 35, numero più basso dei picchi primaverili (215 ricoverati e 26 terapie intensive tra il 31 marzo e il 6 aprile) ma non si può escludere che questi carichi si ripresentino. Il reparto di Ortopedia che ora è al Borea entro il fine settimana sarà trasferito a Bordighera, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

