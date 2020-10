In provincia di Imperia i contagi di Coronavirus ed i ricoveri sono quasi raddoppiati in una settimana. Una settimana fa i contagiati erano 299, oggi 495, i ricoverati erano 17, ora 35. In provincia ci sono 100 contagiati ogni 10 mila abitanti. Numeri superiori alle province di Cuneo (87) e Savona (90). L’incidenza giornaliera è stata di un positivo ogni 3506 residenti in provincia di Imperia, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

