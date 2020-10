Il Casinò di Sanremo è l’unico in Italia a conservare i normali orari di apertura delle sale da gioco dopo il nuovo Dpcm. Lunedì ha chiuso alle 2.30 di notte, mentre a Saint Vincent hanno fatto scattare la limitazione alle 21 ed a Venezia si preparano a fare lo stesso. Bar e ristoranti del Casinò di Sanremo si sono adeguati agli orari fissati, chiudendo alle 24, mentre per i bar il servizio al bancone termina alle 18, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

