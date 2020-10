Come già ribadito, la priorità dell’Ospedaletti è la tutela dei propri calciatori e così si continuerà l’attività nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Dopo lo stop forzato di questi giorni, l’Ospedaletti torna al lavoro e da domani le squadre torneranno ad allenarsi sul campo. Per l’occasione è intervenuto anche il presidente orange Luca Barbagallo con un messaggio chiaro: “Siamo pronti e ci riproviamo”.