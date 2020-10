Dopo il rocambolesco pareggio ottenuto in Valle d’Aosta, la Juniores della Sanremese era attesa dal primo impegno casalingo stagionale, il recupero della prima giornata di campionato contro il Saluzzo.

Purtroppo ad imporsi sul campo di Pian di Poma, sono stati i piemontesi con una rete nel finale di gara, siglata da Palushaj, dopo che i biancazzurri avevano disputato quasi l’intero secondo tempo in 10 uomini per l’espulsione di Ferrari.

Il tecnico della Juniores, Gianni Brancatisano non è apparso soddisfatto della prova odierna:

«Oggi la prestazione non è stata all’altezza, soprattutto il primo tempo nel quale conto solamente un’azione degna di nota, con Coccoluto che ha calciato addosso al portiere. Se avessimo interpretato tutta la gara con l’atteggiamento che abbiamo avuto negli ultimi 20 minuti, forse l’esito sarebbe stato diverso. L’inferiorità numerica ci ha sicuramente penalizzato, ma nonostante ciò nel finale di gara abbiamo creato due palle goal con Fava e Giovinazzo. Ora dobbiamo continuare a lavorare, facendo tesoro degli errori commessi».

Ora la Sanremese dovrà attendere ben 10 giorni prima di tornare in campo poiché il prossimo incontro, in programma nella Città dei Fiori sabato 24 ottobre contro il Chieri, è stato rinviato e verrà recuperato nelle prossime settimane.

Sanremese – Saluzzo 0 – 1 (Palushaj)

Sanremese: Dragone, Spada, Buccino T. , Fava, Serianaj M., Ferrari, Managò, Lodovici, Saccà, Coccoluto, Elettore

A disp.: La Cava, Agostino, Giovinazzo, Buccino M., Riolfo, Passerini, Palombo, Mehmetaj, Marcucci.

Saluzzo: Lerda, Qira, Giordano, Tosi, Verano, Ali, Quaglia, Laurenti, Savio, Andrioli, Manni

A disp.: Giraudo, Rosatello, Torre, Agù, Calzia, Allasina, Carta, Vailatti, Palushaj