A Sanremo un funzionario e un agente della polizia locale sono risultati positivi al Coronavirus, mentre la vicecomandante Erica Biondi Zoccai è in isolamento a casa, essendo un contatto stretto di un positivo. I due vigili, in ferie da una settimana, si sono accorti della positività a casa. I colleghi non saranno sottoposti a tampone perché di recente non hanno avuto contatti con i due.

