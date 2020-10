Arianna Petruzzi partecipa ad Area Sanremo 2020. La giovane cantante di Roma, allieva de LA VOCE TOMAINO ACADEMY, sarà protagonista per il secondo anno consecutivo ad Area Sanremo, il contest che assegna ai primi due classificati l’ingresso a Sanremo Giovani nel corso del prossimo festival di Sanremo. Arianna si esibirà domenica 25 ottobre al Palafiori di Sanremo con un brano inedito riguardante una tematica attuale, scritto dal papà cantautore Luigi Petruzzi. La commissione sarà presieduta da Vittorio De Scalzi (New Trolls) e Rossana Casale.

