Il Presidente Giovanni Toti sta per firmare in ordinanza che istituisce il divieto di assembramento all’aperto in tutta la Liguria dopo l’impennata di nuovi casi Covid registrata oggi ( 907 casi )

Per le Scuole da Lunedì Didattica a Distanza per il 50 % degli alunni delle classi dalla 2 superiore alla 5 a rotazione questo per sgravare i mezzi pubblici e cercare di ridurre lA CAPIENZA dei mezzi all’80%

Stiamo per firmare un’ordinanza in cui chiediamo alle scuole liguri di passare alla didattica a distanza per tutte le classi dal secondo anno in poi per il 50% degli studenti, a rotazione. Con questa misura cerchiamo di contrastare l’affollamento sui mezzi pubblici. #Covid_19 Dichiara il Presidente della Liguria

Divieto di manifestazioni su tutto il territorio Ligure. A tal proposito ricordiamo la decisione di oggi della giunta Scullino di far comunque svolgere il mercato del venerdi questa settimana che dovrebbe essere rivista alla luce delle nuove disposizioni.

La nuova ordinanza conterrà anche il divieto di assembramento in tutta la #Liguria, per contrastare la diffusione del virus. Anche le manifestazioni saranno vietate in tutta la regione e i circoli ricreativi potranno restare aperti solo per somministrare cibo e bevande. #Covid_19 Giovanni Toti