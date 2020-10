Venerdì 23 ottobre alle ore 21.15 a Imperia al CSA La Talpa e l’Orologio primo appuntamento della rassegna “Teatri Resistenti” con il monologo “Torino-Cesena 1-1…frammenti di Storia”, di e con Renato Donati del Teatro dell’Attrito, uno spettacolo che pone l’attenzione su alcune pagine della storia d’Italia, dalla Lotta di Liberazione alla nascita della Volante Rossa, dall’ultimo scudetto vinto dal Torino alla lotta armata, dalle morti bianche al G8 di Genova. Una storia raccontata per frammenti con l’obiettivo di condurre lo spettatore verso una riflessione più approfondita in merito ad argomenti sui quali troppo spesso si tace, un testo, come i precedenti monologhi di Renato, a metà strada tra ironia e malinconia, tra poetici ricordi personali e comunista visione del mondo. Lo spettacolo, nel rispetto dell’emergenza covid-19, sarà a numero limitato e rigorosamente su prenotazione al numero 329 49 555 13.

