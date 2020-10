I sindaci della provincia di Imperia si oppongono a chiusure generalizzate e chiedono all’Asl di avere i dati, giorno per giorno, dei contagi in ciascun Comune, divisi in fasce d’età e zone specifiche. Se dovesse esserci un numero di positivi “importante” in una scuola o in un’attività produttiva i sindaci potrebbero chiuderla. Se in un quartiere, un piccolo centro o una vallata dovessero registrare un’impennata di contagi potrebbe scattare un coprifuoco mirato, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

