Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti comunica che in alcune zone di Genova sono possibili “eventuali chiusure in alcune zone che si predispongono all’affollamento. Valutiamo di impedire di poter sostare in alcune piazze e strade affollate in alcuni giorni della settimana. C’è una circolazione importante del virus a Genova, ma una sostanziale tranquillità nelle altre province”.

Correlati