Le frasi rivolte dall’ex vicesindaco del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni al giornalista Jacopo Gugliotta (“Ti mangio la casa, sono un avvocato e so come fare”) non rappresentano una minaccia e sarebbero state pronunciate in risposta a una provocazione. Il procuratore di Imperia Alberto Lari ha chiesto l’archiviazione dell’indagine per minacce aggravate. L’intervista sarebbe stata annunciata con un avvertimento non gradevole (“Scriverò un pezzo che ti farà arrabbiare”) e il cronista di “Riviera24” avrebbe provocato Sindoni esprimendo un parere sulla lite con il segretario generale: “Volevi sistemare le cose”, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

