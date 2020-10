Due fatture considerate dal giudice “gonfiate” per circa 50 mila euro sono costate la condanna per truffa all’amministratore di condomini Claudio Rolando, ex curatore degli interessi del palazzo “Baia del sole” in via Padre Semeria a Sanremo. Il giudice gli ha comminato 8 mesi (pena sospesa). A insospettire i condomini l’aumento delle spese per lavori di ristrutturazione dello stabile, salite da 770 mila euro a poco più di un milione, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

