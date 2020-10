Nel match di Lega Pro tra Lucchese e Como, Pippo Scalzi ha segnato la prima rete in carriera Lega Pro. Dopo 9 minuti di gioco una sua rete ha consentito ai toscani di andare in vantaggio. Il portiere del Como Facchin in uscita su Moreo ha smanacciato la sfera sui piedi di Scalzi che subita scaglia il pallone in rete. I lombardi hanno poi ribaltato il risultato con i gol di Bellemo, Iovine e Ferrari (su rigore) e la rete, nel finale, di Cruciani (su rigore) non è bastata alla Lucchese per conquistare un risultato positivo al “Porta Elisa”.

