A Loano i genitori dei tre ragazzini, sorpresi dalla polizia locale a violare le disposizioni anti-Covid, sono stati sanzionati per un totale di 1200 euro. I ragazzini avevano creato con altri coetanei un assembramento numeroso in piazza Italia e nei giardini Josemaria Escrivà. Per gli agenti intervenuti sul posto, non tutti loro indossavano le mascherine.



