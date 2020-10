Sono state in totale 101 le multe della Polizia locale di Genova a persone e attività economiche che non hanno rispettato la normativa nazionale e l’ordinanza locale mirate alla prevenzione della diffusione del Coronavirus. Di queste 95 sono state inflitte a cittadini, 6 a titolari di attività economiche. Tutte le attività produttive in cui sono state rilevate irregolarità sono segnalate alla Prefettura per la sospensione dell’attività.

