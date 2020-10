Grande consenso per l’apertura di “Soggetti” di Imperia in Via San Giovanni 26. Un locale fresco e giovane come l’abbigliamento che propone per uomo donna bambino. “Ci tengo a ringraziare la mia famiglia, le mie amiche che mi hanno dato una grande mano, i negozianti vicini, lo studio Freementi per la grafica, e tutti i clienti mi rendono orgogliosa e mi fanno amare il mio lavoro”’ commenta la titolare Cristina.

