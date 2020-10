A Imperia a 97 anni è mancato Miro Genovese, storico presidente della Jazz Ambassador Big Band, ex segretario del Circolo Parasio e della Cumpagnia de l’Urivu e noto anche come grande amico di Felice Cascione, comandante partigiano autore di “Fischia il vento”. I funerali di Miro, che lascia la moglie Paola e il figlio Renato, si terranno martedì 21 alle 15 nella Chiesa di Cristo Re. Genovese è stato l’unico imperiese ad avere praticato 3 sport a livello agonistico: pallanuoto in A con la Maurina, calcio nell’Imperia e basket nella Maurina, come scrive Stefano Delfino su “La Stampa”.

